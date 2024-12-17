Взрывы в Сумской области и оккупация Ганновки: главные новости ночи 17 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Стало известно, сколько штурмов враг совершил на Курщине .
- Самая опасная ситуация сейчас в Великой Новоселке — военный обозреватель Читать далее –>
- Враг оккупировал новый населенный пункт — Deep State Читать далее –>
- В Сумах прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Россияне снова выпустили ударные беспилотники на территорию Украины Читать далее –>
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