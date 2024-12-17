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Взрывы в Сумской области и оккупация Ганновки: главные новости ночи 17 декабря 2024 года

Взрывы в Сумской области и оккупация Ганновки: главные новости ночи 17 декабря 2024 года

Находитесь в укрытиях до окончания отбоя воздушной тревоги

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Стало известно, сколько штурмов враг совершил на Курщине .
  • Самая опасная ситуация сейчас в Великой Новоселке — военный обозреватель Читать далее –>
  • Враг оккупировал новый населенный пункт — Deep State Читать далее –>
  • В Сумах прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Россияне снова выпустили ударные беспилотники на территорию Украины Читать далее –>

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