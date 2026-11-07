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- Украина
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Взрывы произошли в центральной области: "прилеты" по людям и энергетике
Ночью Винницкая область пережила вражескую атаку — есть пострадавшая, а также разрушение.
Ночью россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Также есть повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили глава ОВА Наталья Заболотная.
«К сожалению, в результате атаки пострадал один человек. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также есть повреждение гражданской инфраструктуры. Пострадали здание пожарной части и территория местного рынка. Огнем уничтожены многие частные автомобили и один торговый киоск. В зданиях выбиты окна», — отметила она.
Атака по Украине — последние новости
В результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты на Киевщине и Житомирщине. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.
Также из-за атак РФ поврежденный Северный мост в столице. Специалисты исследуют степень повреждений. Движение мостом закрыто в обе стороны.
Город Чернигов полностью обесточен после российской атаки БпЛА ночью в субботу, 7 ноября, сообщает городской совет. Из-за отсутствия электроэнергии движение электрического общественного транспорта в городе было приостановлено.