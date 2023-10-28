Взрывы в Украине и наступление Израиля на сектор Газа: главные новости ночи 28 октября 2023 года

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Главные новости ночи 28 октября 2023:
- В Одесской и Днепропетровщине прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
- Данилов заверил, что у Украины есть "техническое подтверждение" участия РФ в атаке на Израиль Читать далее –>
- Израильские танки открыли огонь по территории сектора Газа — СМИ Читать далее –>
- Израиль совершает вылазки: войска и танки находятся внутри сектора Газа — СМИ Читать далее –>
- Данилов рассказал, каким он видит ход боевых действий зимой Читать дальше –>
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