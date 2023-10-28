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Взрывы в Украине и наступление Израиля на сектор Газа: главные новости ночи 28 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Украине и наступление Израиля на сектор Газа: главные новости ночи 28 октября 2023 года

Израиль продвинулся к сектору Газа / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 28 октября 2023:

  • В Одесской и Днепропетровщине прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Данилов заверил, что у Украины есть "техническое подтверждение" участия РФ в атаке на Израиль Читать далее –>
  • Израильские танки открыли огонь по территории сектора Газа — СМИ Читать далее –>
  • Израиль совершает вылазки: войска и танки находятся внутри сектора Газа — СМИ Читать далее –>
  • Данилов рассказал, каким он видит ход боевых действий зимой Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
610
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