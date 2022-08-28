Взрывы в Украине и проход американских кораблей через Тайваньский пролив: главные новости ночи 28 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 28 августа:
- В Харьковской области после полуночи очевидцы слышали звуки взрывов. Утверждается, что звуки взрывов раздавались именно в области, а не самом городе. Позже речь шла о том, что взрывы прогремели и в Запорожье. Читать дальше –>
- Взрывы прозвучали также во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне. Читать дальше –>
- Генсек ООН высказался из-за отсутствия консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из-за позиции России. Читать дальше –>
- Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что не следует подвергаться агрессии российского президента Владимира Путина. Читать дальше –>
- Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив. Подобные маневры проводятся впервые с момента визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Читать дальше –>
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