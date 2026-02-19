- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2257
- Время на прочтение
- 1 мин
Взрывы в Украине и РФ и очередное заявление Лаврова: главные новости ночи 19 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 февраля 2026 года:
Взрывы в Псковской области: в Великих Луках поражена нефтебаза вблизи стратегической железной дороги (фото) Читать далее –>
Оборонная операция в Покровско-Мирноградской агломерации близится к завершению: подробности Читать далее –>
Обновление карты фронта: враг продвинулся сразу на нескольких участках — DeepState Читать далее –>
Лавров снова заговорил об "устранении первопричин конфликта в Украине" Читать далее –>
Враг ударил по Лозовской общине: проблемы с водой и обесточенная самая большая котельная Читать далее –>