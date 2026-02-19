ТСН в социальных сетях

Взрывы в Украине и РФ и очередное заявление Лаврова: главные новости ночи 19 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Атака на Лозовскую общину

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 февраля 2026 года:

  • Взрывы в Псковской области: в Великих Луках поражена нефтебаза вблизи стратегической железной дороги (фото) Читать далее –>

  • Оборонная операция в Покровско-Мирноградской агломерации близится к завершению: подробности Читать далее –>

  • Обновление карты фронта: враг продвинулся сразу на нескольких участках — DeepState Читать далее –>

  • Лавров снова заговорил об "устранении первопричин конфликта в Украине" Читать далее –>

  • Враг ударил по Лозовской общине: проблемы с водой и обесточенная самая большая котельная Читать далее –>

