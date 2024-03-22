Взрывы в Украине: исчез свет в Запорожье и Хмельницком, а в Харькове — проблемы с водоснабжением

Вражеская атака продолжается.
В результате вражеского обстрела из многочисленных видов оружия в ряде украинских городов прогремели взрывы, в частности, в Днепре, Запорожье, Харькове, Хмельницком и т.д.
В результате в Харькове, Запорожье и Хмельницком исчез свет. Также блекаут начался в Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окрестных селах.
Также из-за обесточивания насосных подстанций в Харькове уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута.
8 ракетных ударов враг нанес по Запорожью. Поражены объекты инфраструктуры, повреждены гражданские дома. Информация о пострадавших уточняется.
Также сообщается, что в Днепре тоже проблемы с электропостановлением.
Враг продолжает атаковать Украину. Зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области – об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Напомним, что ранее были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.