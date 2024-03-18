Взрывы в украинских городах и новый протест польских фермеров: главные новости ночи 18 марта 2024 года

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В Кривом Роге раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>

Враг продолжает надоедать украинцам беспилотниками: взрывы прогремели в двух областях Читать далее –>

Российская армия била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз — прокуратура Читать далее –>

В Сумской области продолжается эвакуация из приграничья: сколько людей уехало Читать далее –>

Польские фермеры устроили акцию протеста на трассе, соединяющей Варшаву и Берлин Читать далее –>

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