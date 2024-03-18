Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в украинских городах и новый протест польских фермеров: главные новости ночи 18 марта 2024 года

Взрывы в украинских городах и новый протест польских фермеров: главные новости ночи 18 марта 2024 года

Украинцы пережили очередную беспокойную ночь

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Кривом Роге раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • Враг продолжает надоедать украинцам беспилотниками: взрывы прогремели в двух областях Читать далее –>
  • Российская армия била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз — прокуратура Читать далее –>
  • В Сумской области продолжается эвакуация из приграничья: сколько людей уехало Читать далее –>
  • Польские фермеры устроили акцию протеста на трассе, соединяющей Варшаву и Берлин Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация