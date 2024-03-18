Взрывы в украинских городах и новый протест польских фермеров: главные новости ночи 18 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Кривом Роге раздались взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- Враг продолжает надоедать украинцам беспилотниками: взрывы прогремели в двух областях Читать далее –>
- Российская армия била по Украине ракетами Северной Кореи около 50 раз — прокуратура Читать далее –>
- В Сумской области продолжается эвакуация из приграничья: сколько людей уехало Читать далее –>
- Польские фермеры устроили акцию протеста на трассе, соединяющей Варшаву и Берлин Читать далее –>
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