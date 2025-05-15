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- Украина
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Взрывы в украинских городах и переговоры в Турции: главные новости ночи 15 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 мая 2025 года:
Путин намеренно выдвигает на переговорах нереалистичные требования: журналисты NYT объяснили причину Читать далее –>
В Луцке утром прогремела серия взрывов Читать далее –>
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Утром в Ивано-Франковске прогремели взрывы Читать далее –>