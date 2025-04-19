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- Украина
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Взрывы в украинских городах и подробности мирного соглашения: главные новости ночи 19 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 19 апреля 2025 года:
В Сумах раздались взрывы Читать далее –>
ВСУ отвергли россиян в Удачном — Deep State Читать далее –>
США готовы признать Крым российским, если речь пойдет о более широком мирном соглашении — Bloomberg Читать далее –>
Россияне атаковали Запорожье "Шахедами" Читать дальше –>
В Харькове беспилотник попал в частный сектор Читать далее –>