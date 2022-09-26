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Взрывы в украинских городах и потери вражеской армии: главные новости ночи 26 сентября

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Взрывы в украинских городах и потери вражеской армии: главные новости ночи 26 сентября

Фото: pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 26 сентября:

  • Вражеская армия ослабла на 43 россиянина, три танка и штурмовик Су-25. Читать дальше –>

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