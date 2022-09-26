Взрывы в украинских городах и потери вражеской армии: главные новости ночи 26 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 26 сентября:
- В Запорожье были слышны звуки взрывов.Читать дальше –>
- В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
- Противник не оставляет попыток обустройства новых переправ на Каховском направлении. Читать дальше –>
- Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной. Читать дальше –>
- Вражеская армия ослабла на 43 россиянина, три танка и штурмовик Су-25. Читать дальше –>
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