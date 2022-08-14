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Взрывы в украинских городах и преодоление эмоционального онемения: главные новости ночи 14 августа

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Взрывы в украинских городах и преодоление эмоционального онемения: главные новости ночи 14 августа

Фото: Credits

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 14 августа:

  • Ночью 14 августа 2022 года председатель Никопольского РВА Евгений Евшуток заявил о ствольном обстреле по городу Никополь. «Подробности устанавливаются. Жители населенных пунктов расположенных на берегу Каховского водохранилища – находитесь в укрытиях», – говорится в сообщении. Читать дальше –>
  • В ночь на 14 августа в местных пабликах временно оккупированных украинских городов, в частности, Донецка и Херсона появились сообщения о взрывах. Читать дальше –>
  • В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
  • Война – событие, выбивающее землю из-под ног даже у самых эмоционально устойчивых. Собрали советы по преодолению эмоционального онемения. Читать дальше –>
  • Воины еды: так себя и волонтеров называет шеф-повар с мировым именем Хосе Андрес, входящий в рейтинг самых влиятельных людей журнала Time. В этом году его организация World Central Kitchen помогает Украине во время войны – с 24 февраля они создали 510 точек на территории страны, где кормят и раздают продуктовые наборы. Читать дальше –>

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