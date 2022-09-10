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Взрывы в украинских городах и ужасные цифры жертв войны среди гражданских: главные новости ночи 10 сентября

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Взрывы в украинских городах и ужасные цифры жертв войны среди гражданских: главные новости ночи 10 сентября

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 10 сентября:

  • Мониторинговая миссия ООН по правам человека по состоянию после проверки подтвердила данные о 14 059 жертвах среди гражданского населения в результате полномасштабной войны России против Украины. Читать дальше –>
  • Жители Харьковского района сообщили о взрывах. Поступали сообщения о взрывах в Днепре и Николаеве. Читать дальше –>
  • Над Днепром сбили вражескую ракету. Читать дальше –>
  • Главы внешнедипломатических ведомств США, Франции, ФРГ и Британии провели встречу в Брюсселе. Они обсудили актуальные вопросы, связанные с Украиной и ее поддержкой в противостоянии с Россией. Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден планирует прибыть на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Читать дальше –>

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