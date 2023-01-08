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Взрывы в украинских городах и воздушная тревога: главные новости ночи 8 января 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в украинских городах и воздушная тревога: главные новости ночи 8 января 2023 года

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 января 2023 года:

  • На Рождество враг не прекращает террор: в Харьковской области после российского обстрела умер 50-летний мужчина Читать далее –>
  • В Херсоне прогремели взрывы Читать далее –>
  • Враг совершил семь ракетных ударов по Краматорску, и два по Константиновке: подробности Читать далее –>
  • Враг обстрелял Херсон зажигательными снарядами – соцсети. Читать дальше –>
  • Несколько областей в Украине "покраснели" из-за воздушной тревоги: карта Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
757
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