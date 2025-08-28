Взрывы в Винницкой области 28 августа: без света сидят тысячи человек

РФ атаковали Виннитчину / © Associated Press

Ночью, 28 августа, оккупанты ударили по Винницкой области. Есть попадание в критическую инфраструктуру.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.

«Этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах», — отметила она.

Все службы работают на местах. В настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, Россия всю ночь наносила массированный комбинированный удар по Киеву «Шахедами» и баллистическими ракетами, под утро в воздушное пространство залетели крылатые ракеты, также атаковавшие столицу и западные регионы. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.