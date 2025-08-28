- Дата публикации
Украина
- Украина
- 1409
- 1 мин
Взрывы в Винницкой области 28 августа: без света сидят тысячи человек
Винницкая область ночью находилась под вражеской атакой. Есть попадание, сообщают местные власти.
Ночью, 28 августа, оккупанты ударили по Винницкой области. Есть попадание в критическую инфраструктуру.
Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная.
«Этой ночью враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах», — отметила она.
Все службы работают на местах. В настоящее время осуществляются аварийно-восстановительные работы.
Напомним, Россия всю ночь наносила массированный комбинированный удар по Киеву «Шахедами» и баллистическими ракетами, под утро в воздушное пространство залетели крылатые ракеты, также атаковавшие столицу и западные регионы. Есть погибшие и раненые.
Кроме того, войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.