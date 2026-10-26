Взрывы в Воронеже: стало известно, какие дроны там отработали

Местные власти заявили о якобы более 70 сбитых беспилотниках / © Associated Press

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Нефтехимический завод «Воронежсинтезкаучук» в российском городе Воронеж в пятницу, 26 октября, атаковали украинские дроны FP-1.

Это подтвердила оборонная компания Fire Point.

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«Подтверждаем, „Воронежсинтезкаучук“ снова принял FP-1», — говорится в сообщении компании.

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«Воронежсинтезкаучук» — это крупное нефтехимическое предприятие, входящее в состав российской группы СИБУР. Завод специализируется на производстве синтетических каучуков и термоэластопластов, а также синтетических полимерных материалов.

По данным Telegram-канала Astra, такая продукция может использоваться для ракетостроения и производства шин для военной авиации и тяжелой колесной техники. Также завод участвует в производстве жесткого ракетного топлива для баллистических «Искандеров».

Взрывы в Воронеже 26 октября — что известно

В ночь на 26 октября дроны атаковали российский Воронеж. В городе загорелись пожары.

Согласно OSINT-анализу издания, один из дронов попал в бизнес-центр «Галерея Чижова». На сайте бизнес-центра говорится, что этот комплекс «служит одной из главных архитектурных доминант центра города».

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Astra со ссылкой на местных жителей сообщала о многочисленных взрывах и прилетах в городе. По их словам, сирена воздушной тревоги не звучала, а город затянуло дымом от пожаров.

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