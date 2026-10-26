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Взрывы в Воронеже: стало известно, какие дроны там отработали
Утром дроны атаковали российский Воронеж — под ударом находилось предприятие «Воронежсинтезкаучук». В компании Fire Point сообщили, что по заводу отработали их дроны FP-1.
Нефтехимический завод «Воронежсинтезкаучук» в российском городе Воронеж в пятницу, 26 октября, атаковали украинские дроны FP-1.
Это подтвердила оборонная компания Fire Point.
«Подтверждаем, „Воронежсинтезкаучук“ снова принял FP-1», — говорится в сообщении компании.
«Воронежсинтезкаучук» — это крупное нефтехимическое предприятие, входящее в состав российской группы СИБУР. Завод специализируется на производстве синтетических каучуков и термоэластопластов, а также синтетических полимерных материалов.
По данным Telegram-канала Astra, такая продукция может использоваться для ракетостроения и производства шин для военной авиации и тяжелой колесной техники. Также завод участвует в производстве жесткого ракетного топлива для баллистических «Искандеров».
Взрывы в Воронеже 26 октября — что известно
В ночь на 26 октября дроны атаковали российский Воронеж. В городе загорелись пожары.
Согласно OSINT-анализу издания, один из дронов попал в бизнес-центр «Галерея Чижова». На сайте бизнес-центра говорится, что этот комплекс «служит одной из главных архитектурных доминант центра города».
Astra со ссылкой на местных жителей сообщала о многочисленных взрывах и прилетах в городе. По их словам, сирена воздушной тревоги не звучала, а город затянуло дымом от пожаров.