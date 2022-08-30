Взрывы в Запорожье и Херсоне и отложение старта суперракеты к Луне: главные новости ночи 30 августа

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 30 августа:
- В ночь на 30 августа 2022 года в соцсетях Запорожья и Одессы появилась информация о громких взрывах.Читать дальше –>
- По предварительным данным, пострадавших в Запорожье нет. Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Читать дальше –>
- Во временно оккупированном Херсоне во второй раз за ночь на 30 августа 2022 прозвучали взрывы. Читать дальше –>
- В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска. Читать дальше –>
- Запуск миссии Artemis I, знаменующей начало программы полетов к Луне и Марсу, перенесли по меньшей мере на 4 дня. Читать дальше –>
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