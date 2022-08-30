Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Взрывы в Запорожье и Херсоне и отложение старта суперракеты к Луне: главные новости ночи 30 августа

Дата публикации
Просмотры
9797
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Взрывы в Запорожье и Херсоне и отложение старта суперракеты к Луне: главные новости ночи 30 августа

Фото: pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 30 августа:

  • В ночь на 30 августа 2022 года в соцсетях Запорожья и Одессы появилась информация о громких взрывах.Читать дальше –>
  • По предварительным данным, пострадавших в Запорожье нет. Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Читать дальше –>
  • Во временно оккупированном Херсоне во второй раз за ночь на 30 августа 2022 прозвучали взрывы. Читать дальше –>
  • В штормовом Черном море вражеская группировка продолжает маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска. Читать дальше –>
  • Запуск миссии Artemis I, знаменующей начало программы полетов к Луне и Марсу, перенесли по меньшей мере на 4 дня. Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация