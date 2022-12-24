Взрывы в Запорожье и мощный пожар в России: главные новости ночи 23 декабря

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 23 декабря:
- В Запорожье ночью раздались взрывы Читать далее –>
- "Кадыровцы" заехали на территорию Запорожской АЭС Читать дальше –>
- В России сгорел дом престарелых: погибли 20 человек Читать далее –>
- Стало известно, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году .
- Оккупированный Мариуполь превращается в российскую военную базу: фото Читать далее –>
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