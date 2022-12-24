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Взрывы в Запорожье и мощный пожар в России: главные новости ночи 23 декабря

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7324
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Запорожье и мощный пожар в России: главные новости ночи 23 декабря

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 декабря:

  • В Запорожье ночью раздались взрывы Читать далее –>
  • "Кадыровцы" заехали на территорию Запорожской АЭС Читать дальше –>
  • В России сгорел дом престарелых: погибли 20 человек Читать далее –>
  • Стало известно, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году .
  • Оккупированный Мариуполь превращается в российскую военную базу: фото Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
7324
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