Взрывы в Запорожье и Николаеве и уничтожены вражеские дроны: главные новости ночи 23 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 23 сентября:
- По предварительной информации, кафир выпустил по Запорожье около 10 снарядов. Читать дальше –>
- В Николаеве ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
- В Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Читать дальше –>
- Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу. Читать дальше –>
- У врага нет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, которые не оставляет попыток обустраивать под украинским огневым контролем. Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы