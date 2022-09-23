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Взрывы в Запорожье и Николаеве и уничтожены вражеские дроны: главные новости ночи 23 сентября

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Взрывы в Запорожье и Николаеве и уничтожены вражеские дроны: главные новости ночи 23 сентября

Генштаб ВСУ

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 23 сентября:

  • По предварительной информации, кафир выпустил по Запорожье около 10 снарядов. Читать дальше –>
  • В Николаеве ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
  • В Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбито сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Читать дальше –>
  • Украинская авиация нанесла 13 ударов по врагу. Читать дальше –>
  • У врага нет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, которые не оставляет попыток обустраивать под украинским огневым контролем. Читать дальше –>

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