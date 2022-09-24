Взрывы в Запорожье и подготовка к обнаружению вражеских пунктов управления: главные новости ночи 24 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 24 сентября:
- Ночью враг ударил по Запорожью: есть погибшие. Читать дальше –>
- Украинские военные провели подготовку по выявлению вражеских пунктов управления. Читать дальше –>
- В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров. Читать дальше –>
- США обещают России тяжелые санкции, если та прибегнет к аннексии. Читать дальше –>
- из-за войны в Украине президент Евросовета призвал к приостановке членства России в Совбезе ООН. Читать дальше –>
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