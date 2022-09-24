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Взрывы в Запорожье и подготовка к обнаружению вражеских пунктов управления: главные новости ночи 24 сентября

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Взрывы в Запорожье и подготовка к обнаружению вражеских пунктов управления: главные новости ночи 24 сентября

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 24 сентября:

  • Ночью враг ударил по Запорожью: есть погибшие. Читать дальше –>
  • Украинские военные провели подготовку по выявлению вражеских пунктов управления. Читать дальше –>
  • В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров. Читать дальше –>
  • США обещают России тяжелые санкции, если та прибегнет к аннексии. Читать дальше –>
  • из-за войны в Украине президент Евросовета призвал к приостановке членства России в Совбезе ООН. Читать дальше –>

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