Взрывы в Запорожье и попытки россиян окружить Бахмут: главные новости ночи 6 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 декабря 2022 года:
- Зеленский заявил, что перед войной Запад не предоставил никаких данных о наступлении россиян. Читать дальше –>
- Оккупанты пытаются окружить Бахмут: карта боев. Читать дальше –>
- Ночью в Запорожье раздалась серия взрывов. Читать дальше –>
- Back in the USSR: в России снова начали печатать продуктовые талоны. Читать дальше –>
- Что означает для мировых потребителей новое ограничение цены на российскую нефть: мнение экспертов. Читать дальше –>
Читайте также:
- Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона после очередной ракетной атаки РФ
- Умер отец главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава
- К Земле на бешеной скорости приближается астероид