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Взрывы в Запорожье и попытки россиян окружить Бахмут: главные новости ночи 6 декабря 2022

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Взрывы в Запорожье и попытки россиян окружить Бахмут: главные новости ночи 6 декабря 2022

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 декабря 2022 года:

  • Зеленский заявил, что перед войной Запад не предоставил никаких данных о наступлении россиян. Читать дальше –>
  • Оккупанты пытаются окружить Бахмут: карта боев. Читать дальше –>
  • Ночью в Запорожье раздалась серия взрывов. Читать дальше –>
  • Back in the USSR: в России снова начали печатать продуктовые талоны. Читать дальше –>
  • Что означает для мировых потребителей новое ограничение цены на российскую нефть: мнение экспертов. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2422
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