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Взрывы в Запорожье и ужасные разрушения Одессы в результате атаки РФ: главные новости ночи 23 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Запорожье и ужасные разрушения Одессы в результате атаки РФ: главные новости ночи 23 июля 2023 года

Полицейские документируют последствия очередного ракетного удара врага по Одесской области / Фото: od.npu.gov.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 23 июля 2023 года:

  • В Одессе вследствие вражеской атаки повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения Читать далее –>
  • Запорожью угрожала враждебная баллистика Читать далее –>
  • В результате ночной российской атаки есть погибший — Одесская ОВА Читать далее –>
  • В Одессе в результате вражеской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор: из-под завалов достали икону-покровительницу города Читать далее –>
  • Ночью 23 июля враг ударил по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования (фото) Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
18к
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