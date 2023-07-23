Взрывы в Запорожье и ужасные разрушения Одессы в результате атаки РФ: главные новости ночи 23 июля 2023 года

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Главные новости ночи 23 июля 2023 года:
- В Одессе вследствие вражеской атаки повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения Читать далее –>
- Запорожью угрожала враждебная баллистика Читать далее –>
- В результате ночной российской атаки есть погибший — Одесская ОВА Читать далее –>
- В Одессе в результате вражеской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор: из-под завалов достали икону-покровительницу города Читать далее –>
- Ночью 23 июля враг ударил по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования (фото) Читать далее –>
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