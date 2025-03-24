Взрывы в Запорожье и в Киеве: главные новости ночи 24 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 марта 2025 года:
- В Запорожье раздался взрыв: вспыхнул пожар Читать далее –>
- В результате вражеской атаки на Запорожье пострадала женщина Читать далее –>
- В результате атаки беспилотников в Киевской области ранения получил 37-летний мужчина, повреждены дома Читать далее –>
- Войска РФ нанесли удары беспилотниками по Запорожью и району: подробности Читать далее –>
- Ночью 24 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
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