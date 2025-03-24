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Взрывы в Запорожье и в Киеве: главные новости ночи 24 марта 2025 года

Взрывы в Запорожье и в Киеве: главные новости ночи 24 марта 2025 года

Враг атаковал Запорожье 24 марта / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 марта 2025 года:

  • В Запорожье раздался взрыв: вспыхнул пожар Читать далее –>
  • В результате вражеской атаки на Запорожье пострадала женщина Читать далее –>
  • В результате атаки беспилотников в Киевской области ранения получил 37-летний мужчина, повреждены дома Читать далее –>
  • Войска РФ нанесли удары беспилотниками по Запорожью и району: подробности Читать далее –>
  • Ночью 24 марта над Украиной кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>

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