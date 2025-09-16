Взрывы в Запорожье: пятеро раненых, повреждены дома и авто

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

В ночь на 16 сентября российские войска снова атаковали Запорожье . В результате попадания в частную застройку ранения получили по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

В одном из районов города после удара возник пожар. Взрывной волной изуродованы автомобили, выбиты окна в домах и повреждены фасады зданий. На месте работают экстренные службы, окончательные масштабы разрушений еще уточняются.

Реклама

"Россияне продолжают атаковать областной центр. Находитесь в безопасных местах до отбоя", – подчеркнул Федоров.

Запорожье и область снова стали мишенью российских обстрелов. Жителей призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и не подвергать себя опасности.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 9 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги .