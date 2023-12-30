Взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали, что произошло

В субботу, 30 декабря, в Запорожье произошли взрывы во время воздушной тревоги. Российская армия ударила по городу ракетой.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

"Около 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой, предварительно – Искандер-М", – проинформировал глава ОВА.

Малашко подчеркнул, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. Остатки упали на открытой территории в окрестностях Запорожья. По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, около 11:30 в Запорожье прогремел взрыв во время тревоги. Она в Украине была объявлена, потому что взлетело российское МиГ.

Читайте также: