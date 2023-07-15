Взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали об атаке россиян

В ночь на субботу, 15 июля, российские военные атаковали беспилотниками Запорожья. Оккупанты атаковали окрестности города.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Дважды (враг — Ред.) атаковал окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В свою очередь, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев добавил, мужчину, который получил ранение, в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

В результате атаки РФ в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект. Поврежден также жилищный фонд города.

"Сотрудники "Запорожремсервиса" обследуют повреждения и формируют план работ. Коммунальщики уже завезли материалы и приступили к "закрытию" окон письмами OSB", — говорится в сообщении.

Представители райадминистрации и соцработники предоставляют консультации гражданам и фиксируют информацию об имеющихся повреждениях.

Напомним, во время воздушной тревоги звуки взрывов были слышны в Запорожье. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях атаки. В частности, в Запорожском направлении работали силы ПВО. Впрочем, есть попадания.

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