Взрывы в Запорожском районе и атака дронами на Николаев: работают экстренные службы

Беспилотник / © ТСН.ua

Ночью в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются все последствия вражеской атаки, сообщают местные власти.

В Николаеве, по данным начальника областной военной администрации Виталия Кима, в результате атаки дронами-шахедами возник пожар. На месте работают все экстренные службы.

