Взрывы в Запорожском районе и атака дронами на Николаев: работают экстренные службы
В ночь на 3 ноября российские войска атаковали южные области Украины.
Ночью в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются все последствия вражеской атаки, сообщают местные власти.
В Николаеве, по данным начальника областной военной администрации Виталия Кима, в результате атаки дронами-шахедами возник пожар. На месте работают все экстренные службы.
Напомним, что ранее в Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и раненые .