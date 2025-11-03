ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Взрывы в Запорожском районе и атака дронами на Николаев: работают экстренные службы

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали южные области Украины.

Елена Кузьмич
Ночью в Запорожском районе прогремели четыре взрыва. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливаются все последствия вражеской атаки, сообщают местные власти.

В Николаеве, по данным начальника областной военной администрации Виталия Кима, в результате атаки дронами-шахедами возник пожар. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, что ранее в Сумской области россияне ночью атаковали Тростянецкую общину: есть погибший и раненые .

