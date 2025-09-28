- Дата публикации
Взрывы в Запорожской области: в городе произошло возгорание после вражеской атаки
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы, в результате чего произошло возгорание в одном из районов города.
Во время воздушной тревоги 28 сентября 2025 года в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из районов города произошло возгорание в результате вражеской атаки.
На месте работают экстренные службы, обследующие территорию и ликвидирующие последствия обстрелов.
Тревога раздается по всей территории области. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах до официального отбоя и не пренебрегать правилами безопасности.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы зафиксировали вылет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС : возможный ракетный удар по Украине.