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Взрывы во Львове, "прилеты" от запада к востоку и убитые люди: РФ устроила "ад" в городах Украины - все детали (фото)
В ночь на 13 октября Россия нанесла комбинированный удар баллистическими ракетами и более 100 дронами по территории Украины, повлекшие гибель трех человек в Харькове, ранение десятков гражданских и масштабные разрушения жилищного сектора и инфраструктуры в нескольких областях.
В ночь на вторник, 13 октября (от 18:00 12 октября), Россия атаковала 5 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, 9 баражающими боеприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» и 108 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них — дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское.
Об этом сообщила Командование Воздушных сил в Telegram.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА
«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (58 из них реактивны), Гербера, дронов других типов», — говорится в сообщении.
В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
Кроме того, зафиксировано попадание баражирующих боеприпасов в городе Харьков, часть из них целей не достигла.
«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — Опередили в Воздушных силах.
Россия с утра атакует Киев: поврежден дом, пострадала женщина
С самого утра во вторник, 13 октября, армия РФ атакует Киев беспилотниками. В частности, под прицелом оказался Дарницкий район. Травмы получила одна женщина.
«В Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом и ограждение двора», — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Кроме того, поздно вечером 12 октября агрессорка Россия нанесла удар по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.
Воздушные силы ВСУ сообщили: по предварительным данным, РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами. Их тип пока не установлен. Военные подчеркнули, что информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются.
Россия нанесла массированный удар по Киевской области: в огне четыре района, погиб человек
За прошедшие сутки российские атаки на Киевскую область унесли жизнь одного человека. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушения и повреждения зафиксированы в четырех районах.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Всего от вражеских ударов пострадал 21 объект. Среди них — 11 частных домовладений, четыре транспортных средства, административные помещения, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.
В Броварском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль.
В Бучанском районе зафиксированы повреждения девяти частных домовладений, двух транспортных средств и складского здания.
В Белоцерковском районе повреждены помещения административного здания, дома культуры, учебного заведения и транспортного средства.
В Фастовском районе в результате российской атаки был поврежден объект инфраструктуры.
Атака на Львов и область: обломки упали на дома, бушуют пожары
Во Львове утром 13 октября раздались взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников. В первую воздушную тревогу этой ночью во Львове работали силы противовоздушной обороны. На одной из улиц города впоследствии обнаружили обломки вражеского беспилотника.
В селе Мурованое Львовского района обломки дронов упали на три жилых дома, начались пожары, также повреждены три автомобиля.
Враг охакивал Хмельнитчину «Шахедами»: повреждено медучреждение, среди раненых — пациенты
В течение суток враг неоднократно атаковал Хмельнитчину ударными беспилотниками. Работали силы ПВО, есть убытки.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин в Facebook.
«Во время одной из атак повреждены окна и входная группа одного из медицинских учреждений области, а также припаркованные рядом автомобили. Четверо находившихся на лечении пациентов получили незначительные травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в повыдомленны.
Информация о погибших не поступала.
Обстрел Ровенщины: оккупанты ударили по предприятию, в домах выбиты окна
За сутки российские войска нанесли удары по Сарненскому району Ровенской области. Зафиксировано несколько попаданий по промышленному объекту и повреждение гражданской инфраструктуры.
По данным главы Ровенской ОВА Александра Коваля, вражеские удары пришлись по предприятию, которое пока не функционирует. В то же время взрывной волной и обломками были повреждены соседние гражданские объекты.
«Вместе с тем, была повреждена гражданская инфраструктура, общежития, жилые дома. Совместно с местными властями и районной администрацией сейчас скоро будем предпринимать действия для того, чтобы к утру были замеры и установлены окна. Все получили свои поручения», — отметил Коваль.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки и оказания помощи местным жителям, чье жилье получило повреждения.
В Харькове РФ ракетой снесла подъезд в многоэтажке: трое погибших, много раненых
В Харькове на месте обвала жилого дома, поврежденного в результате российской атаки, спасатели обнаружили тела трех человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«Под завалами дома в Холодногорском районе обнаружены тела трех человек…», — говорится в заявлении мэра.
В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти.
«Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются тушения пожара и аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении ГСЧС.
Утренний удар по Днепру: поврежден объект транспортной инфраструктуры и дома, ранен
Утром 13 октября враг атаковал Днепр. В одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажках. 64-летний мужчина получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Медики предоставили ему всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.
Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.
Кроме того, более 10 раз враг атаковал четыре района Днепропетровской области. Бил беспилотниками и авиабомбой.
Запорожье и область под массированным ударом: более 900 атак в сутки, ранены
Российские оккупационные войска продолжают интенсивный террор Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксировано 910 ударов по 58 населенным пунктам региона. В результате вражеских атак пять человек получили ранения.
Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.
По словам Федорова, мирные жители получили ранения во время атак по Запорожью, а также Запорожскому и Пологовскому районам.
Статистика вражеских ударов по региону:
743 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье, Вольнянск, Малокатериновку, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и другие населенные пункты области.
139 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Степногорска, Плавней, Приморского, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и т.д.
23 авиаудара враг нанес по Кушугуму, Камышувасу, Новоивановке, Ясной Поляне, Орехову, Преображенке, Васильевскому и Солнечному.
5 обстрелов из РСЗО зафиксировано по Новояковловке, Новопавловке, Омельнику и Егоровке.
В результате вражеских атак поступило 75 сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, частных автомобилей и объектов инфраструктуры. На местах попаданий работают все профильные службы.
Обстрелы Херсона и пригорода: РФ атаковала пять населенных пунктов, ранены три гражданских
Российские оккупационные войска продолжают систематический террор Херсонской общины. За прошедшие сутки враг наносил удары с использованием артиллерии и беспилотников по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В результате атак ранены три человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram.
Под огнем русской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Камышаны, Благовещенское, Садовое.
По данным МВА, в результате попаданий и взрывных волн повреждены частные и многоэтажные дома, нежилое сооружение, а также служебный и гражданский автотранспорт.
Всем пострадавшим в результате вражеских атак оказывается необходимая медицинская помощь. На местах обстрелов работают соответствующие службы по ликвидации последствий.