Взрывы во Львове, "прилеты" от запада к востоку и убитые люди: РФ устроила "ад" в городах Украины - все детали (фото)

Последствия вражеской атаки на Харьков

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В ночь на вторник, 13 октября (от 18:00 12 октября), Россия атаковала 5 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской области, 9 баражающими боеприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» и 108 ударными БпЛА типа Shahed (74 из них — дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым — Гвардейское.

Об этом сообщила Командование Воздушных сил в Telegram.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 враждебных БпЛА типа Shahed (58 из них реактивны), Гербера, дронов других типов», — говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Кроме того, зафиксировано попадание баражирующих боеприпасов в городе Харьков, часть из них целей не достигла.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!» — Опередили в Воздушных силах.

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Россия с утра атакует Киев: поврежден дом, пострадала женщина

С самого утра во вторник, 13 октября, армия РФ атакует Киев беспилотниками. В частности, под прицелом оказался Дарницкий район. Травмы получила одна женщина.

«В Дарницком районе обломки БПЛА повредили двухэтажный частный жилой дом и ограждение двора», — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кроме того, поздно вечером 12 октября агрессорка Россия нанесла удар по Киеву до тревоги. Попадание произошло в Днепровском районе столицы — был атакован объект транспортной инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУ сообщили: по предварительным данным, РФ ударила по Киеву шестью баллистическими ракетами. Их тип пока не установлен. Военные подчеркнули, что информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются.

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Россия нанесла массированный удар по Киевской области: в огне четыре района, погиб человек

За прошедшие сутки российские атаки на Киевскую область унесли жизнь одного человека. Еще трое жителей области получили травмы. Разрушения и повреждения зафиксированы в четырех районах.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Всего от вражеских ударов пострадал 21 объект. Среди них — 11 частных домовладений, четыре транспортных средства, административные помещения, дом культуры, учебное заведение, складское здание и объект инфраструктуры.

В Броварском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль.

В Бучанском районе зафиксированы повреждения девяти частных домовладений, двух транспортных средств и складского здания.

В Белоцерковском районе повреждены помещения административного здания, дома культуры, учебного заведения и транспортного средства.

В Фастовском районе в результате российской атаки был поврежден объект инфраструктуры.

Атака на Львов и область: обломки упали на дома, бушуют пожары

Во Львове утром 13 октября раздались взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников. В первую воздушную тревогу этой ночью во Львове работали силы противовоздушной обороны. На одной из улиц города впоследствии обнаружили обломки вражеского беспилотника.

В селе Мурованое Львовского района обломки дронов упали на три жилых дома, начались пожары, также повреждены три автомобиля.

Охваченный огнем дом в Мурованом на Львовщине после атаки БпЛА

Ликвидация пожара в Мурованом на Львовщине после атаки БпЛА

Ликвидация пожара в Мурованом на Львовщине после атаки БпЛА

Враг охакивал Хмельнитчину «Шахедами»: повреждено медучреждение, среди раненых — пациенты

В течение суток враг неоднократно атаковал Хмельнитчину ударными беспилотниками. Работали силы ПВО, есть убытки.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин в Facebook.

«Во время одной из атак повреждены окна и входная группа одного из медицинских учреждений области, а также припаркованные рядом автомобили. Четверо находившихся на лечении пациентов получили незначительные травмы. Им была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в повыдомленны.

Информация о погибших не поступала.

Обстрел Ровенщины: оккупанты ударили по предприятию, в домах выбиты окна

За сутки российские войска нанесли удары по Сарненскому району Ровенской области. Зафиксировано несколько попаданий по промышленному объекту и повреждение гражданской инфраструктуры.

По данным главы Ровенской ОВА Александра Коваля, вражеские удары пришлись по предприятию, которое пока не функционирует. В то же время взрывной волной и обломками были повреждены соседние гражданские объекты.

«Вместе с тем, была повреждена гражданская инфраструктура, общежития, жилые дома. Совместно с местными властями и районной администрацией сейчас скоро будем предпринимать действия для того, чтобы к утру были замеры и установлены окна. Все получили свои поручения», — отметил Коваль.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации последствий атаки и оказания помощи местным жителям, чье жилье получило повреждения.

В Харькове РФ ракетой снесла подъезд в многоэтажке: трое погибших, много раненых

В Харькове на месте обвала жилого дома, поврежденного в результате российской атаки, спасатели обнаружили тела трех человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Под завалами дома в Холодногорском районе обнаружены тела трех человек…», — говорится в заявлении мэра.

В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти.

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

«Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются тушения пожара и аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении ГСЧС.

Утренний удар по Днепру: поврежден объект транспортной инфраструктуры и дома, ранен

Утром 13 октября враг атаковал Днепр. В одном из районов города взрывная волна выбила окна в многоэтажках. 64-летний мужчина получил ранения из-за атаки россиян на Днепр. Медики предоставили ему всю необходимую помощь. От госпитализации он отказался.

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

Из-за утренних ударов россиян на город поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.

Кроме того, более 10 раз враг атаковал четыре района Днепропетровской области. Бил беспилотниками и авиабомбой.

Запорожье и область под массированным ударом: более 900 атак в сутки, ранены

Российские оккупационные войска продолжают интенсивный террор Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксировано 910 ударов по 58 населенным пунктам региона. В результате вражеских атак пять человек получили ранения.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

По словам Федорова, мирные жители получили ранения во время атак по Запорожью, а также Запорожскому и Пологовскому районам.

Последствия атаки по Запорожской области / © Запорожская ОВА

Статистика вражеских ударов по региону:

743 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV-дроны) атаковали Запорожье, Вольнянск, Малокатериновку, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское и другие населенные пункты области.

139 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Степногорска, Плавней, Приморского, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и т.д.

23 авиаудара враг нанес по Кушугуму, Камышувасу, Новоивановке, Ясной Поляне, Орехову, Преображенке, Васильевскому и Солнечному.

5 обстрелов из РСЗО зафиксировано по Новояковловке, Новопавловке, Омельнику и Егоровке.

В результате вражеских атак поступило 75 сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, частных автомобилей и объектов инфраструктуры. На местах попаданий работают все профильные службы.

Обстрелы Херсона и пригорода: РФ атаковала пять населенных пунктов, ранены три гражданских

Российские оккупационные войска продолжают систематический террор Херсонской общины. За прошедшие сутки враг наносил удары с использованием артиллерии и беспилотников по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. В результате атак ранены три человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в Telegram.

Под огнем русской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Камышаны, Благовещенское, Садовое.

По данным МВА, в результате попаданий и взрывных волн повреждены частные и многоэтажные дома, нежилое сооружение, а также служебный и гражданский автотранспорт.

Всем пострадавшим в результате вражеских атак оказывается необходимая медицинская помощь. На местах обстрелов работают соответствующие службы по ликвидации последствий.

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