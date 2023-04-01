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Взрывы во Львове, торнадо в США, гибель 5-месячного ребенка в Авдеевке и новый пакет помощи: главные новости ночи 1 апреля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
8504
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы во Львове, торнадо в США, гибель 5-месячного ребенка в Авдеевке и новый пакет помощи: главные новости ночи 1 апреля

У США вирує торнадо / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 апреля 2023 года:

  • Во Львове раздался взрыв: есть погибший Читать далее –>
  • Разрушительный торнадо бушевал в США: что известно Читать далее –>
  • В Авдеевке из-за обстрела погиб 5-месячный ребенок, мать которого накануне умоляли эвакуироваться (видео) Читать далее –>
  • США могут объявить о новом пакете военной помощи в ближайшие дни – Reuters Читать далее –>
  • Воздушная тревога во многих областях Украины Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
8504
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