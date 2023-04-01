Взрывы во Львове, торнадо в США, гибель 5-месячного ребенка в Авдеевке и новый пакет помощи: главные новости ночи 1 апреля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 апреля 2023 года:
- Во Львове раздался взрыв: есть погибший Читать далее –>
- Разрушительный торнадо бушевал в США: что известно Читать далее –>
- В Авдеевке из-за обстрела погиб 5-месячный ребенок, мать которого накануне умоляли эвакуироваться (видео) Читать далее –>
- США могут объявить о новом пакете военной помощи в ближайшие дни – Reuters Читать далее –>
- Воздушная тревога во многих областях Украины Читать далее –>
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