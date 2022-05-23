Взрывы во время воздушных тревог и угроза ракетных ударов с моря: главные новости ночи 23 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 23 мая:
- Жители Коростеня Житомирской области заявили, что ночью во время объявленной воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Читать дальше –>
- Ночью 23 мая 2022 года, воздушная тревога объявлена почти во всех западных и центральных областях Украины. Читать дальше –>
- В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота «Адмирал Макаров», следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается. Читать дальше –>
- Попытки России сорвать поставки оружия Украине не окажут существенного влияния на процесс предоставления военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении украинских военных. 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами. Из них 44 – посмертно. Об этом он заявил в традиционном вечернем видеообращении к украинскому народу. Читать дальше –>
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