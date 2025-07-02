Взрывы возле Житомира: полностью уничтожены два производственных помещения

Взрыв возле Житомира / © скриншот с видео

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Взрывы, которые прогремели в среду, 2 июля, вблизи Житомира произошли на территории двух производственных объектов. Оба предприятия полностью уничтожены.

Об этом сообщил председатель Глыбочицкой громады Сергей Сокальский в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и другие правоохранительные структуры, которые выясняют обстоятельства этого инцидента.

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По состоянию на 22 часа информации о причинах взрывов не сообщали.

«Событие произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. К сожалению, много разрушено жилых домов. Большое количество людей пострадали. Все, что могу сказать», — сказал Сергей Сокальский.

Он уточнил, что слышал два очень мощных взрыва около 18 часов. Взрывная волна, по его словам, ушла очень далеко.

Сергей Сокальский не смог назвать точного количества пострадавших в результате инцидента, но заверил, что всем была оказана медицинская помощь на месте, а тех, кто получил тяжелые ранения, госпитализировали в медицинские учреждения.

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Напомним, ранее в Житомирской ОГА сообщили о по меньшей мере двух погибших и 15 человек, которые получили ранения.