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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрывы возле Житомирской трассы: погиб глава Дмитриевской громады Тарас Дидич

Дидич поехал ликвидировать пожар на складах и погиб во время детонации.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Тарас Дидич

Тарас Дидич

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В результате детонации на месте российского удара в Киевской области погиб глава Дмитриевской поселковой громады Тарас Дидич.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

Он выехал на место вражеских обстрелов возле Житомирской трассы, чтобы помочь. В это время произошла детонация.

«Невероятно болезненная и несправедливая потеря для всей Киевщины и Бучанского района», — прокомментировал трагедию городской совет.

Тарас Дидич возглавлял Дмитровскую громаду с 1994 года и оставался в регионе даже во время российской оккупации.

Напомним, 28 августа глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области возник пожар на территории складских помещений. Возгорание сопровождалось взрывами.

Также временно было ограничено движение всех видов транспорта на участке трассы М-06 Киев — Чоп с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.

Российские войска вторые сутки атакуют Киевскую область беспилотниками. В результате обстрелов зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и гибель человека.

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