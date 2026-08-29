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- Украина
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Взрывы возле Житомирской трассы: погиб глава Дмитриевской громады Тарас Дидич
Дидич поехал ликвидировать пожар на складах и погиб во время детонации.
В результате детонации на месте российского удара в Киевской области погиб глава Дмитриевской поселковой громады Тарас Дидич.
Об этом сообщил Бучанский городской совет.
Он выехал на место вражеских обстрелов возле Житомирской трассы, чтобы помочь. В это время произошла детонация.
«Невероятно болезненная и несправедливая потеря для всей Киевщины и Бучанского района», — прокомментировал трагедию городской совет.
Тарас Дидич возглавлял Дмитровскую громаду с 1994 года и оставался в регионе даже во время российской оккупации.
Напомним, 28 августа глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате вражеской атаки в Бучанском районе Киевской области возник пожар на территории складских помещений. Возгорание сопровождалось взрывами.
Также временно было ограничено движение всех видов транспорта на участке трассы М-06 Киев — Чоп с 15-го по 32-й километр в обоих направлениях.
Российские войска вторые сутки атакуют Киевскую область беспилотниками. В результате обстрелов зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и гибель человека.