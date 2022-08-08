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Взвешенные и несчастливые: почему мы полнеем во время войны

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Взвешенные и несчастливые: почему мы полнеем во время войны

Фото: pixabay.com

Сейчас существует просто невероятное комбо факторов, которое может влиять на вес и война – триггер многих из них.

Разбираемся, что происходит вместе.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Почему мы набираем вес во время войны?

  • Пандемия

Да, все это может тянуться еще с начала наводнения. Сильный стресс, охвативший мир конвертировался в новые килограммы. Исследователи обнаружили, что в среднем с начала пандемии люди стабильно набирали 0,7 кг каждый месяц. Так что стресс, возможно, длится уже долго.

  • Бей или беги

Это – главная реакция на стресс. Столкнувшись со стрессом, тело хочет держать мозг наготове. Во время стресса организм снижает уровень нейромедиаторов: серотонина, дофамина и мелатонина. Серотонин регулирует эмоции, аппетит и пищеварение. Его низкий уровень усугубляет тревожность и может изменить пищевые привычки человека. Снижение уровня дофамина может привести к снижению мотивации к выполнению физических упражнений, соблюдению здорового образа жизни или исполнению ежедневных бытовых дел. Когда люди испытывают стресс, они также производят меньше гормона сна мелатонина, что приводит к проблемам со сном.

  • Гормоны

Стресс поднимает уровень кортизола выше неба, а тот в свою очередь провоцирует переедание или полное отсутствие желания есть. Большинство людей, находящихся в состоянии стресса, подвержены гиперфагии или перееданию, в то время как значительно меньшее количество страдает гипофагией, то есть недоедание. Соотношение составляет 2:1.

  • Нарушение сна

Хроническая нехватка сна приводит к нарушению работы гормональной системы, контролирующей сытость и отложение жировых залежей.

  • Малая подвижность

Бегать в бомбоубежище во время сирен, чуть-чуть похоже на спорт, но нет. Большинство перешли на работу дома, друзья в разных городах/странах, недостаточный уровень дофамина.

Что делать?

  • Искать стабильность в рутине: создать себе распорядок дня и стараться соблюдать его.
  • Пить много воды.
  • Есть много овощей.
  • Медитировать (или просто полежать на полу, следя за своим плавным дыханием).
  • Ходить (вечером вокруг дома, по красивым паркам, дышать и наслаждаться)
  • Любить себя, как вы и принять тот факт, что на войну вы можете повлиять только поддерживая армию.

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