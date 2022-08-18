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Взвод оккупантов атаковал наблюдательный пункт ВСУ на Южном направлении

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Взвод оккупантов атаковал наблюдательный пункт ВСУ на Южном направлении

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Российские оккупанты пытались захватить наблюдательный пункт ВСУ на Южном направлении.

Украинские защитники смогли отразить вражескую атаку.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретирован", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, что российские оккупанты пытались провести штурмовые действия в Донецкой области в районе поселка Шевченково. ВСУ сдержали вражеские атаки.

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