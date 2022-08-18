Взвод оккупантов атаковал наблюдательный пункт ВСУ на Южном направлении

Украинские защитники смогли отразить вражескую атаку.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

"Силами мотострелкового взвода при поддержке реактивной системы залпового огня враг пытался скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Открытым огнем был остановлен и ретирован", — сообщили в ОК "Юг".

Напомним, что российские оккупанты пытались провести штурмовые действия в Донецкой области в районе поселка Шевченково. ВСУ сдержали вражеские атаки.

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