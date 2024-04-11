"Взвод пополнился зайчонком": боец спас животное от огня и накормил — видео растрогало Сеть

Украинский боец Александр Цебрий опубликовал трогательное видео, где кормит спасенного зайчонка из шприца. Сообщение быстро завирусилось.

На своей странице в Facebook военный показал процесс и рассказал, как именно в него попало животное.

"Биоружие набирает обороты. Работаем без остановки. Наш пулеметный взвод пополнился... зайчем", — подписал видео боец ВСУ.

По словам воина, зайчонка он спас на поле боя, во время того, как российские оккупанты в очередной раз сбросили боеприпасы с горючей смесью. Это приводит к пожарам, поля занимаются, а животные обычно погибают. Но этому зайчику повезло – его спасли. Теперь военные выхаживают малыша – кормят молоком из шприца.

Пользователи добавили сотни щемящих и трогательных комментариев к видео с зайчиком.

"Эта жестокая война не сделала вас бездушными, безразличными или черствыми....Вы были и остаетесь Людьми! Пусть вас бережет любовь! Ценим! Ждем! Верим в вас!"

"Боже, сколько человечности! Пусть Господь охраняет Вас, наши Герои"

"Даже животное знает, где живет доброта: в 58!!!!"

"Ребята, вы лучшие! Божьего вам благословения и Божьей опеки и мирного неба над нашей Украиной!"

Тем временем в Одесской области, вблизи Молдовы служебная собака задержала мужчин, пытавшихся незаконно попасть за границу.

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