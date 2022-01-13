Взял $17 тыс за "решение вопроса": экс-нардепа партии БПП разоблачили на мошенничестве

Экс-нардеп уверял, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" в Минсреди.
Правоохранители разоблачили на мошенничестве экс-нардепа партии "Блок Петра Порошенко", обманом завладевшем $17 тыс.
Об этом сообщает Офис генпрокурора и ГБР.
В настоящее время мужчина работает на должности внештатного советника главы Госэкоинспекции. Он уверял, что за 17 тыс. долларов "решит вопрос" о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды.
Во время первой контролируемой передачи бывший нардеп получил от потерпевшего $2 тыс. Задержали его во время передачи второй части средств — $15 тыс.
В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.
В СМИ пишут, что речь идет об экс-нардепе от БПП Андрее Немировском.
Ранее в ГБР сообщили, когда Петру Порошенко будут выбирать меру пресечения.
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