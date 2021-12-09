Взял на руки и раздел: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру, а мать умалчивала

Взял на руки и раздел: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру, а мать умалчивала

После инцидента парень скрылся.

Ленинский районный суд Полтавы вынес приговор 20-летнему жителю Машевского района, который в мае этого года изнасиловал родную сестру.

Об этом стало известно из единого реестра судебных решений.

Как установило следствие, в тот день 14-летняя девушка учила уроки за столом, когда ее брат силой раздел, положил на диван и изнасиловал.

Сам обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью.

Он рассказал, что в тот день вернулся домой под хмельком. В доме была только его сестра, сидевшая за ноутбуком. Он взял ее на руки, раздел, сняв с нее брюки, шорты и нижнее белье и положил на диван, после чего вступил с ним в половую связь вне его воли. Сказал, что сестра попросила ее отпустить.

После изнасилования девочка убежала, а он скрывался на огороде, потому что его не пускали в дом. Следствие также установило, что мать девочки не сразу обратилась в полицию, потому что боялась за сына. В суде она отказалась свидетельствовать.

Суд, заслушав все показания, принял решение о признании подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

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Напомним, в Одессе мужчина приговорен к 5 годам тюрьмы за развращение 6-летней девочки.

Как известно, в Украине был запущен и начали наполнять реестр педофилов. Сейчас в нем содержатся данные о 171 лице, которое было привлечено к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против детей.

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