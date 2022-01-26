Взял термос, теплые вещи и пошел в лес: на Буковине уже неделю ищут 22-летнего парня

Взял термос, теплые вещи и пошел в лес: на Буковине уже неделю ищут 22-летнего парня

Парня ищут спасатели, полиция и местные жители.

В селе Рукшин Черновицкой области уже неделю ищут 22-летнего парня, который оставил записку и скрылся.

Об этом сообщает "Суспильне".

22-летний Игорь Паращак взял с собой теплые вещи, термос и скрылся. В доме, где он жил с девушкой, парень оставил только записку.

Правоохранители и спасатели прочесывают местные леса, поскольку 19 января парня в последний раз видели у "дома лесника".

Суспільне

Также парня разыскивают и местные жители. Они в лесах обследуют места, где можно переночевать или пробыть определенное время.

Полиция и спасатели отмечают, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока молодого человека не найдут.

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