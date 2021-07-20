Взял топор и убил: в Черниговской области отец расправился с 21-летним сыном

Трагедия произошла из-за конфликта в семье.

В Черниговской области 47-летний отец топором убил 21-летнего сына. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Трагедия произошла в одном из сел Куликовского района Черниговской области. Там во время конфликта 47-летний мужчина выхватил топор и ударил 21-летнего сына. От полученных травм пострадавший скончался. Его тело нашли вечером 19 июля.

Подозреваемого задержали. На видео, которое опубликовали правоохранители, мужчина рассказывает, что во время конфликта он на улице взял топор и дважды ударил сына. Продолжается следствие.

Напомним, в Луцке мужчина зарубил женщину и дочь. Подозреваемый сам обо всем рассказал соседке, его задержали.

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