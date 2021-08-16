"Взял за голову и укусил за нос, потому что не выполнял свои обязанности": во Львове местный житель напал на председателя ОСМД

"Взял за голову и укусил за нос, потому что не выполнял свои обязанности": во Львове местный житель напал на председателя ОСМД

Пострадавший планирует сделать пластическую операцию на носу.

Во Львове местного жителя суд приговорил к 160 часам исправительных работ за то, что он укусил за нос голову ОСМД. В качестве компенсации мужчина также выплатит пострадавшему более 100 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на материалы дела пишет издание Zaxid.net.

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Как стало известно, ссора между местным жителем и главой ОСМД произошла еще 22 апреля возле одного из домов на улице Любинской. Там 39-летний гражданин во время конфликта "взял за голову 59-летнего представителя ОСМД и укусил его за нос". После чего они упали на землю и мужчина снова укусил главу, однако уже за мизинец левой руки.

"В результате нападения пострадавший получил перелом ногтевой фаланги, три кусано-рваные раны на носу, а также ссадины на лице и губах. Травмы мужчины квалифицировали как легкие телесные повреждения. Пострадавший написал заявление в полицию и подал гражданский иск с требованием выплатить ему 78 тысяч гривен материального ущерба и 250 тысяч гривен моральной компенсации", — пишет издание.

Впоследствии мужчина признал свою вину. Однако пояснил, что конфликт с главой у него возник из-за того, что тот якобы должным образом не выполняет свои обязанности. Глава ОСМД долго не реагировал на его обращение, что, в свою очередь, "привело к эмоциональному срыву".

Пострадавший же отметил, что после того, что произошло, месяц находился на больничном и проходил специальные процедуры по лечению рубцов от укусов.

"Последствия нанесенных ему телесных повреждений наблюдаются до сих пор, поскольку при изгибе пальцев в кулак фаланга поврежденного пальца немеет и он полностью не чувствует ее, а в результате повреждения носа у него затруднено дыхание и появились головные боли", — указано в судебном приговоре.

За то, что местный житель укусил главу ОСМД, ему придется провести 160 часов на исправительных работах, а также выплатить ему 102 тысяч гривен компенсации.

В будущем председатель планирует сделать пластическую операцию на носу.

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