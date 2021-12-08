Взяла деньги на лечение матери: в Харьковской области сотрудница "Укрпочты" украла полмиллиона гривен

Женщина раскаялась в совершенном.

В Харьковской области Лозовский горрайонный суд вынес приговор работнице "Укрпочты", присвоившей более полумиллиона гривен.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

В Харьковской области суд вынес приговор женщине, которая, работая на "Укрпочте", присвоила немалую сумму денег.

По данным следствия, женщина в течение пяти лет возглавляла главную кассу в Центре почтовой связи в городе Лозовая. В апреле этого года она выдала почтальона 8 страховых мешков с деньгами. Тот взял все, но один временно оставил за дверью помещения кассы.

Руководитель решила забрать страховой мешок себе. В нем было 524 тысячи 400 грн, которые предназначались для выплат пенсий, переводов и денежной помощи СПО Слободское.

В совершенном обвиняемая раскаялась. Кроме того, она отметила, что в связи с лечением матери у нее был большой долг и средства, которые она взяла, частично были потрачены на погашение долга.

Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, но уволил от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком в 3 года. Также женщина должна вернуть "Укрпочте" украденные полмиллиона гривен.

Напомним, что в Одессе грабитель под камерами наблюдения разбил витрину и вынес из магазина кучу одежды.

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