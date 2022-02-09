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Взяла кредит, чтобы помочь парню: на Днепропетровщине всплыли жуткие подробности исчезновения девушки, которую нашли без сознания

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Взяла кредит, чтобы помочь парню: на Днепропетровщине всплыли жуткие подробности исчезновения девушки, которую нашли без сознания

УНІАН

20-летнюю Веронику нашли дальнобойщики на обочине дороги.

Девушка хотела совершить самоубийство, ее без сознания обнаружили дальнобойщики. На Днепропетровщине всплыли жуткие подробности исчезновения 20-летней местной жительницы.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Предварительно, на крайние меры 20-летняя Вероника могла пойти из-за отношений с возлюбленным, ради которого она взяла кредит, чтобы ему помочь. Однако впоследствии пара рассталась, но кредитный долг остался и погашать его предстояло девушке.

"Из-за этого девушка напилась таблеток. А когда ей стало плохо, скорее всего, скатилась с дороги и очутилась в кювете. В настоящее время девушка находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Мама девушки благодарна всем, кто занимался поисками и спас ее дочь. Она призывает молодежь чаще делиться своими проблемами с родными", — подчеркнули пользователи соцсетей.

Напомним, что в Кривом Роге нетрезвый мужчина бегал по улице с ружьем и пытался расстрелять соседей.

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