"Взяли бутылку вина и сигару": Кулеба рассказал, как узнал о своем увольнении

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился, как отреагировал на новость о своем увольнении и прокомментировал причину такого решения.

Об этом он рассказал на ютуб-канале журналистке Рамине Эсхакзай.

По словам Кулебы, "все было достаточно обыденно".

"Мы пошли со Светланой (жена Кулебы) в спортзал вечером и как только я начал переодеваться, ко мне раздался звонок от премьер-министра. Он попросил меня подъехать, я все понял, сказал Светлане — это оно, занимайся, я скоро вернусь", — говорит эксочельщик МИД.

После чего он уехал к премьеру, а затем к президенту.

" И после уже была Светлана. Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки – пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так собственно это все и закончилось", — отметил Кулеба.

Он говорит, что для него это было обычным моментом.

"У всех есть свое начало и все есть свой конец. Я был министром четыре с половиной года. Грех жаловаться. А во-вторых, я с первого дня работы министром четко для себя сформулировал правило, что должность министр иностранных дел — это квота президента Украины. Я просто знаю, что власть не вечна и я вырос в определенной системе ценностей, и я понимаю, что бесконечное сидение у власти вредит и тебе и стране, которой ты служишь", — добавил бывший глава МИД.

Также Кулеба высказался о причинах своего ухода с должности.

"Я могу сказать только то, что никаких претензий к моей работе в процессе моего увольнения не было озвучено. То, что это не вопрос каких-то проблем во внешней половице, я думаю. это очевидно, в частности, для людей, которые следят за этой темой ", – добавил Кулеба.

Напомним, 5 сентября, Верховная Рада согласовала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины.

В тот же день депутаты Верховной Рады проголосовали за избрание нового главы МИД.

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