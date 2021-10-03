Взяли на таран авто ГПСУ: на Буковине пограничники со стрельбой преследовали контрабандистов

В результате аварии один пограничник получил травму. Злоумышленников так не догнали.
В Черновицкой области контрабандистов задерживали со стрельбой. К операции привлекли военных Нацгвардии, однако злоумышленникам удалось скрыться.
Об этом информирует Государственная пограничная служба.
Пограничники отдела "Красноильск" Черновицкого отряда недалеко от границы с Румынией обнаружили внедорожник Mitsubishi Pajero. Группа злоумышленников раз выгружала пакеты из машины.
Заметив правоохранителей, неизвестные покинули пакеты с контрабандными сигаретами и начали бежать.
"Правонарушители на внедорожнике, опасно маневрируя и создавая явную угрозу здоровью и жизни пограничников, совершили столкновение со служебным автомобилем охранников границы", — говорится в сообщении ГПСУ.
В результате аварии один пограничник получил травму.
К преследованию и задержанию нарушителей привлекли нацгвардейцев и пограничников оперативно-розыскного подразделения. Для остановки внедорожника правоохранители использовали оружие. Автомобиль остановился, однако контрабандисты убежали. Их разыскивают правоохранители.
Напомним, что контрабандисты пытались переправить квадрокоптер через границу в Румынию 500 пачек сигарет.