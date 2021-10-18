Взяли под стражу боевика "ЛНР", которого оккупанты на Донбассе требуют им вернуть

Взяли под стражу боевика "ЛНР", которого оккупанты на Донбассе требуют им вернуть

Оккупанты, которые требуют вернуть им боевика "ЛНР", фактически держат в заложниках членов СММ ОБСЕ.

Взяли под стражу боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который был задержан украинский контрразведкой на Донбассе 13 октября. Разоблачили его на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области.

Об этом сообщает пресс служба Луганской областной прокуратуры.

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Что установило следствие

В 2017 году житель оккупированного города Алчевск вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР". Он служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". Задачей подразделения было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также получение военного превосходства над противником. Участник НЗФ принимал активное участие в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам АТО/ООС. Соответствии с поставленными задачами осуществлял наблюдение за перемещением подразделений украинских военных, передавал информацию для координации и ведения боевых действий с применением огнестрельного оружия, военной техники и артиллерийского вооружения. С июля 2021 подозреваемый служит "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращении огня", входящая в состав так называемой "народной милиции ЛНР".

Известно, задержали участника НЗФ 13 октября 2021 на линии разграничения вблизи города Золотое Луганской области. Он был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет.

Сейчас Северодонецкий городской суд Луганской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", — подчеркнули в пресс служба прокуратуры.

Напомним

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