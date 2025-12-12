Взяли под стражу судью, который просил "на хлебушек" за нужное решение: видео

Задержание судьи на Закарпатье / © НАБУ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой 1 млн грн залога для судьи из Закарпатья, которого задержали после получения взятки за принятие нужного решения.

Об этом сообщили в НАБУ, опубликовав оперативное видео, на котором судья получает неправомерное вознаграждение.

На опубликованных кадрах судья утверждает, что за «помощь» кому-то «получить себе что-то немножко — это не плохо, а нормально».

Когда потенциальная участница судебного процесса выслушала рекомендации от этого «служителя Фемиды», как и когда ей нужно подавать ходатайство, чтобы оно не попало на рассмотрение к другому следственному судье, он попросил у нее «на хлебушек».

Как сообщили в НАБУ, судья Воловецкого районного суда предлагал отменить арест на 20 кубических метров древесины. За это он получил $1300 взятки.

Правоохранители задержали судью и изъяли неправомерно полученное вознаграждение.

Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

