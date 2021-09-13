Взялся подвезти мать с тремя детьми: в Сумской области водитель легковушки влетел в грузовик

Взялся подвезти мать с тремя детьми: в Сумской области водитель легковушки влетел в грузовик

Сейчас дети в больнице, а за жизнь младшего борются врачи.

В Сумской области водитель "Жигулей" попал в ужасное ДТП. В результате пострадали трое детей, которых он подвозил.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Сумской области водитель легковушки, который взялся подвезти маму с тремя детьми, попал в ДТП. В темноте он выехал на встречную полосу, не включив фары, и сразу же попал под удар многотонного грузовика.

В больницу попал сам, а также пришлось госпитализировать троих его маленьких пассажиров и их мать.

По предварительным данным полиции, мужчина подвозил женщину с детьми в магазин, а до этого все они отдыхали в одной компании.

По словам медиков, самое тяжелое состояние — у самого маленького потерпевшего, 3-летнего мальчика, он в реанимации.

Виновник аварии — водитель легковушки, отделался незначительными травмами. Был ли он нетрезв, когда садился за руль, сейчас выясняют правоохранители.

Новости Украины: троих детей едва не отправил на тот свет водитель "Жигули" в Сумской области

Напомним, что в Днепре "Мерседес" снес толпу людей. В результате ДТП пострадали шесть человек, двое из них — дети. Все они сейчас в больнице.

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