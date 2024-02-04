"Взять Купянск до марта": в Харьковской ОВА прокомментировали "сенсацию" Forbes

Российские оккупанты никогда не оставляли намерений отвоевать утраченные во время контрнаступления ВСУ территории на Харьковщине.

Начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов напомнил, что наступление россиян на Купянском направлении длится уже почти два года, но ВСУ не собираются отступать с отвоеванной территории.

Таким образом, он отреагировал на "сенсационную" публикацию в Forbes о намерениях российских оккупантов захватить город Купянск и часть Харьковской области до реки Оскол до марта 2024 года.

“Армия РФ наступает на этом направлении с февраля 2022 года. И со времени контрнаступления Вооруженных Сил Украины оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому каждый день враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны — РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия”, — отметил Олег Синегубов.

Начальник Харьковской ОВА также подчеркнул, что уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, а россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности.

“Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу!” – заверил он.

Напомним, ранее издание Forbes сообщило, что российская армия сконцентрировала около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат, чтобы сделать "подарок Путину" и захватить город Купянск до марта 2024 года.

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