Взятка киевскими квартирами: как застройщик пытался подкупить вице-премьера

Застройщику и директору государственного предприятия сообщили о подозрении — предложение взятки.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября сообщили о подозрении владельцу строительной компании, пытавшегося подкупить вице-премьер-министра, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Об этом сообщили прессслужбы НАБУ и САП.

У компании фигуранта есть договоры на застройку земельного участка государственного предприятия, входящего в сферу управления Мининфраструктуры, но им грозит расторжение по инициативе министерства.

Чтобы не допустить этого, владелец компании якобы предложил вице-премьеру взятку в размере 2% от площади будущих жилых домов (5200 кв. м), а чиновник обратился в НАБУ. Ориентировочная стоимость взятки — более 170 млн грн.

Чтобы скрыть совершение преступления, недвижимость — 15 квартир в Киеве — должны были оформить на доверенное лицо чиновника.

Застройщику и директору государственного предприятия (считается соучастницей) сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса – предложение взятки.

Напомним, во вторник, 21 ноября, на взятке разоблачили народного депутата, члена комитета по антикоррупционной политике, который предлагал неправомерную выгоду председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найему. По данным Центра противодействия коррупции, это — "Слуга народа" Андрей Одарченко.

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