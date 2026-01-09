Взятка машиной за снятие с розыска: объявлено подозрение подполковнику из Ровенского ОТЦК

Злоумышленник задержан / © pixabay.com

Замглавы Ровенского ОТЦК и СП разоблачили на коррупционной схеме. Подозреваемый требовал у мужчины призывного возраста уплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander, чтобы снять его с розыска в системе Оберег.

Об этом сообщили пресс-службе Офиса генпрокурора и ДБР.

По данным следствия, в декабре 2025 года чиновник Ровенского областного ТЦК и СП организовал схему получения неправомерной выгоды от военнообязанного.

«За снятие мужчины с розыска в реестре „Оберіг“ и обеспечение его непризыва во время общей мобилизации через подчиненного посредника потребовали оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска. Сумма неправомерной выгоды составила 12 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Часть средств, по версии следствия, чиновник добавил лично. Автомобиль оформили на подставное лицо, однако фактически им пользовался подозреваемый.

Правоохранители проверяют возможную причастность других работников ТЦК к схеме

После передачи транспортного средства военнообязанного сняли с розыска. Все эпизоды противоправной деятельности документированы правоохранительными органами.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 2 миллионов гривен.

Ранее пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук сообщила, что работникам ТЦК предлагают взятки, но в основном они их не берут.