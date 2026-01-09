- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
Взятка машиной за снятие с розыска: объявлено подозрение подполковнику из Ровенского ОТЦК
ДБР сообщило о подозрении должностному лицу Ровенского ОТЦК и СП.
Замглавы Ровенского ОТЦК и СП разоблачили на коррупционной схеме. Подозреваемый требовал у мужчины призывного возраста уплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander, чтобы снять его с розыска в системе Оберег.
Об этом сообщили пресс-службе Офиса генпрокурора и ДБР.
По данным следствия, в декабре 2025 года чиновник Ровенского областного ТЦК и СП организовал схему получения неправомерной выгоды от военнообязанного.
«За снятие мужчины с розыска в реестре „Оберіг“ и обеспечение его непризыва во время общей мобилизации через подчиненного посредника потребовали оплатить большую часть стоимости автомобиля Toyota Highlander 2013 года выпуска. Сумма неправомерной выгоды составила 12 тысяч долларов», — говорится в сообщении.
Часть средств, по версии следствия, чиновник добавил лично. Автомобиль оформили на подставное лицо, однако фактически им пользовался подозреваемый.
После передачи транспортного средства военнообязанного сняли с розыска. Все эпизоды противоправной деятельности документированы правоохранительными органами.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
По ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 2 миллионов гривен.
Ранее пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук сообщила, что работникам ТЦК предлагают взятки, но в основном они их не берут.